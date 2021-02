(Di venerdì 26 febbraio 2021) Rt stabile a 0.99 in Italia. L’indice è superiore a 1 in 10 regioni. L’di coronavirus accelera e servono “”. L’“dopo un iniziale lentomento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale. Sono necessariedi mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione e contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”, evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’di-19, relativo alla settimana 15-21 febbraio. “L’età media dei casi diagnosticati è diminuita a 44 anni”, precisa la ...

fattoquotidiano : Dopo le mascherine e i tamponi rapidi, ora il business di chi lucra sull’epidemia si sposta sui vaccini anti-Covid… - lifestyleblogit : Rt a 0.99, 'epidemia covid peggiora: misure urgenti' - - Idart87 : Nuovo #monitoraggio @ISSalute_it: Indice Rt a 0,99, ma aumenta il numero delle regioni a rischio alto: 'Epidemia in… - MASSolid1 : @AcciaioMario @flayawa La pivida? Oh senza scherzi qualche giorno fa ho visto uno speciale su DMAX che parlava di u… - RegLombardia : @ElenaedElena @FontanaPres le decisioni in merito alla definizione del colore delle zone e aree geografiche dipendo… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemia covid

TorinoToday

'L'dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell'aumento dell'incidenza nazionale', sottolinea l' ...Resta delicato dunque lo scenario dell'sul piano nazionale, sul quale molto probabilmente ... in cinque regioni e in due Province Autonome i ricoveri di pazienti affetti danei reparti ...Rt in Italia stabile a 0,99 - Lombardia, Piemonte e Marche verso la zona arancione. Coronavirus - Basilicata e Molise verso il rosso - I dati del monitoraggio del ministero della Salute e dell'Iss ...Zona arancione per Lombardia, Piemonte e Marche. Zona rossa per la Basilicata e per il Molise. E' l'ipotesi che si delinea, in base ai dai relativi ...