Ps5, Sony mostra nuove ip e approfondimenti sulle esclusive previste per il 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con uno State of Play annunciato solo poche ore prima, Sony offre alla sua community uno sguardo sulle produzioni in arrivo su PS5. In seguito all’uscita ufficiale sul mercato di PS5, in questi mesi si è parlato soprattutto della carenza di scorte delle console Sony e della difficoltà di reperire la nuova ammiraglia dell’azienda giapponese. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con uno State of Play annunciato solo poche ore prima,offre alla sua community uno sguardoproduzioni in arrivo su PS5. In seguito all’uscita ufficiale sul mercato di PS5, in questi mesi si è parlato soprattutto della carenza di scorte delle consolee della difficoltà di reperire la nuova ammiraglia dell’azienda giapponese. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Digital_Day : Sony ha svelato Final Fantasy VII Remake Intergrade, una riedizione del gioco per PS5. Poche reali novità: svelata… - ItNagame : Tra le novità dello State of Play di ieri, Sifu è tra quelle che mi ha convinto di più. Ricorda un po’ Sleeping Dog… - GGalaxyit : Abbiamo seguito lo State of Play stasera ed eccovi il nostro riassunto speciale. #Sony #StateOfPlay #gamingnews… - darkskywriter : #StateofPlay Sony non ha mostrato NULLA su PS5, segno che fino a Natale non torneranno sul mercato e chi ce l'ha no… - infoitscienza : PS5, Sony starebbe per chiudere uno studio interno -