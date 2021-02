Per prevenire il Covid facciamo attività fisica (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo dice l'Oms. Lo ribadisce il Ministero della Salute. Lo dimostrano gli studi scientifici. Eppure l'opinione pubblica non lo ha ancora ben recepito: per combattere il Covid bisogna adottare uno stile di vita attivo. Una delle indagini più recenti è stata condotta all'Henry Ford Hospital di Detroit, negli Stati Uniti. Pubblicato lo scorso 10 ottobre, lo studio rileva che i malati di Covid-19 con capacità fisica media o alta, cioè che praticano sport in modo costante, hanno un minor rischio di essere ospedalizzati. Ma il movimento fa bene anche a chi non ha sviluppato la malattia. Lo scrive l'Organizzazione mondiale della Sanità lo nella pagina del suo sito dedicata al «Coronavirus disease»: «Durante la pandemia di Covid-19, quando molti di noi sono molto limitati nei loro movimenti, è ancora più importante per le ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo dice l'Oms. Lo ribadisce il Ministero della Salute. Lo dimostrano gli studi scientifici. Eppure l'opinione pubblica non lo ha ancora ben recepito: per combattere ilbisogna adottare uno stile di vita attivo. Una delle indagini più recenti è stata condotta all'Henry Ford Hospital di Detroit, negli Stati Uniti. Pubblicato lo scorso 10 ottobre, lo studio rileva che i malati di-19 con capacitàmedia o alta, cioè che praticano sport in modo costante, hanno un minor rischio di essere ospedalizzati. Ma il movimento fa bene anche a chi non ha sviluppato la malattia. Lo scrive l'Organizzazione mondiale della Sanità lo nella pagina del suo sito dedicata al «Coronavirus disease»: «Durante la pandemia di-19, quando molti di noi sono molto limitati nei loro movimenti, è ancora più importante per le ...

lorepregliasco : Ottima notizia! Il vaccino Pfizer ha bloccato quasi il 90% delle trasmissioni, il che suggerisce che è efficace non… - numerodiec1 : Se non uscissimo di casa sai quante vite salveremmo? Serve subito un lockdown totale generalizzato per prevenire la… - ologrammi : RT @isabell20980317: #Lockdown e dunque vaccinatevi Poi arriva una nuova #variante e allora ci vuole un altro lockdown in attesa di un nuov… - Mauro65022710 : @IagoAndrade14 @capuanogio @TorinoFC_1906 Il Napoli non ha giocato per 'prevenire un qualcosa che non c era'infatti… - Anna280511823 : @simorugg @rainiero43 @ros2000ni @ROSARIOIMBERGA3 Sono una fanatica del prevenire che curare questo da sempre Se… -