Pd | Nardella | ' no a referendum su Zingaretti | prima cambiare il partito' **

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Nicolasi deve dimettere? "Rispondo prendendo in prestito le parole di Prodi: non è che cambiando il segretario e lasciando ilcosì com'è si risolve granché... qui c'è da discutere il modo di stare insieme" facendo basta "con le guerre fratricide, il modo di stare sul territorio.va fatto questo altrimenti diventa unsul segretario". Lo dice Dario, sindaco di Firenze, a Tagadà su la7. Sulla gestione della crisi con il "'Conte o morte' è stato un errore ma di qui a dire dimissioni del segretario... io non voglio che tutta si riduca asì,no. Sarebbe l'ennesima occasione persa".

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Nardella

...-, Gori, Decaro " che, abituati a fare i conti con le reali esigenze dei cittadini che amministrano, hanno tolto un velo di ipocrisia evidenziando la fase di stallo in cui si trova ila ......-, Gori, Decaro " che, abituati a fare i conti con le reali esigenze dei cittadini che amministrano, hanno tolto un velo di ipocrisia evidenziando la fase di stallo in cui si trova ila ...La consigliera regionale Nadia Rossi (PD) entra nel dibattito relativo alla scelta del prossimo candidato sindaco del Partito Democratico per le elezioni amministrative di Rimini. “La discussione sull ...Il tema non sono le primarie - dice la consigliere - ma la loro strumentalizzazione per cercare di imporre vecchie logiche e giochi di potere ...