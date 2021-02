Napoli, De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo sarà affidato a Sarri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di affidare la squadra a Maurizio Sarri dalla prossima stagione Il destino di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli pare ormai segnato: dritti insieme fino a fine stagione e poi il divorzio. In quest’ottica, Aurelio De Laurentiis avrebbe già deciso a chi affidare la squadra dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron partenopeo sarebbe convinto di affidare la nuova rivoluzione a Maurizio Sarri; protagonista con un Napoli dal calcio champagne dal 2015 al 2018. L’allenatore è legato alla Juventus fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo. De ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente delAurelio Deavrebbedi affidare la squadra a Mauriziodalla prossima stagione Il destino di Gennaro Gattuso sulla panchina delpare ormai segnato: dritti insieme fino a fine stagione e poi il divorzio. In quest’ottica, Aurelio Deavrebbe giàa chi affidare la squadra dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron partenopeo sarebbe convinto di affidare la nuova rivoluzione a Maurizio; protagonista con undal calcio champagne dal 2015 al 2018. L’allenatore è legato alla Juventus fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo. De ...

