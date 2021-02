Messi, auguri e dedica per la moglie Antonela nel giorno del suo 33esimo compleanno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonela Roccuzzo, la moglie di Leo Messi, ha festeggiato 33 anni. Festicciola in famiglia per lei: torta gigantesca, il marito e i tre figli attorno a lei. Tanti gli auguri arrivati dai suoi follower che ha ringraziato in un post. "Sono felice. Grazie mille a tutti per i messaggi bellissimi e per tutto l'amore", ha scritto dopo essersi messa in posa con tutta la sua truppa davanti al dolce preparato per l'occasione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLw1t5CpZpN/"Il più bello però è sicuro il messaggio social che è arrivato dall'attaccante del Barcellona: "Buon compleanno, vita mia. Ti amo", la dichiarazione dell'attaccante argentino.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLwtLG1lSJp/" Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 26 febbraio 2021)Roccuzzo, ladi Leo, ha festeggiato 33 anni. Festicciola in famiglia per lei: torta gigantesca, il marito e i tre figli attorno a lei. Tanti gliarrivati dai suoi follower che ha ringraziato in un post. "Sono felice. Grazie mille a tutti per i messaggi bellissimi e per tutto l'amore", ha scritto dopo essersi messa in posa con tutta la sua truppa davanti al dolce preparato per l'occasione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLw1t5CpZpN/"Il più bello però è sicuro il messaggio social che è arrivato dall'attaccante del Barcellona: "Buon, vita mia. Ti amo", la dichiarazione dell'attaccante argentino.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLwtLG1lSJp/" Golssip.

