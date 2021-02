Liverpool, Henderson operato: rischia 10 settimane di stop (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, è stato operato con successo a seguito dell’infortunio rimediato lo scorso weekend nel derby contro l’Everton. Dopo mezz’ora di gioco aveva abbandonato il campo per problemi agli adduttori. Secondo quanto riporta la BBC i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi: si andrebbe dalle 8 alle 10 settimane. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il capitano del, Jordan, è statocon successo a seguito dell’infortunio rimediato lo scorso weekend nel derby contro l’Everton. Dopo mezz’ora di gioco aveva abbandonato il campo per problemi agli adduttori. Secondo quanto riporta la BBC i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi: si andrebbe dalle 8 alle 10. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

