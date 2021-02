LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | si parte! Milan e Roma attendono di conoscere le loro avversarie per gli ottavi di finale

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sorteggio

Ildei quarti di finale e semifinali sarà il 19 marzo. La finale di Europa League è in programma a Danzica, in Polonia, il 26 maggio. Il Corriere seguirà i sorteggi degli ottavi su questa ...Per seguire ildegli ottavi di Europa League e interagire in DIRETTA ISCRIVITI al canale YouTube Stefano Pioli ©Getty Imagesottavi Europa League, le avversarie di Roma e Milan ...La Roma ha rispettato il pronostico e ha eliminato il Braga nei sedicesimi di finale di Europa League, accedendo così al turno successivo. I sorteggi degli ottavi si terranno ...Alle 13 in programma a Nyon il sorteggio degli ottavi. Ecco le squadre nell'urna: YOUNG BOYS ROMA MILAN MANCHESTER UNITED DINAMO KIEV OLYMPIACOS DINAMO ZAGABRIA SLAVIA PRAGA ...