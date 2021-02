'Le mascherine di stoffa non fanno nulla'. Crisanti spiega come evitare il contagio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il microbiologo consiglia l'utilizzo delle FFP2, mentre quelle lavabili 'andrebbero eliminate'. E sui criteri adottati per stabilire le restrizioni dice: 'Cambierei il parametro Rt, è basato su dati ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il microbiologo consiglia l'utilizzo delle FFP2, mentre quelle lavabili 'andrebbero eliminate'. E sui criteri adottati per stabilire le restrizioni dice: 'Cambierei il parametro Rt, è basato su dati ...

Producevano mascherine griffate contraffatte, 14 denunce Un controllo della Guardia di finanza di Pisa in una piccola sartoria della provincia ha permesso di ricostruire un'intera filiera del falso nella produzione di mascherine di stoffa griffate abusivamente con i marchi delle principali case di moda. Le indagini, coordinate dalla procura pisana, secondo le fiamme gialle hanno "accertato la responsabilità di ...

