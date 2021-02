Lavoratori in nero e con il reddito di cittadinanza: denunciato il titolare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su 17 Lavoratori impiegati nove erano “in nero”, senza alcun contratto regolare. E quattro di questi sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Sant’Antimo in un tomaificio della cittadina alle porte di Napoli. Il titolare dell’azienda è stato denunciato. L’attività imprenditoriale è stata sospesa anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Al titolare sono state elevate sanzioni per oltre 65mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su 17impiegati nove erano “in”, senza alcun contratto regolare. E quattro di questi sono risultati anche percettori deldi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Sant’Antimo in un tomaificio della cittadina alle porte di Napoli. Ildell’azienda è stato. L’attività imprenditoriale è stata sospesa anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Alsono state elevate sanzioni per oltre 65mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilgiornalelocal : I CONTROLLI Nove lavoratori su 17 “in nero”. In 4 con reddito di cittadinanza - DartJlion : @edomingardi E poi bisognerebbe smettere di credere che sia sempre e solo l'azienda che vuole lavoro nero. Spesso e… - AleTurchini : @carlaruocco1 @Mov5Stelle @RaiPortaaPorta Bonus a pioggia, rdc ai lavoratori in nero, cashback, prescrizione , ecc.… - BloccatiC : RT @kittesencul: O sfruttamento o nero. Neanche contemplano l'ipotesi che aziende rispettino sia legge sia lavoratori. Non è che se chiami… - kittesencul : O sfruttamento o nero. Neanche contemplano l'ipotesi che aziende rispettino sia legge sia lavoratori. Non è che se… -