Il leghista Molteni all'Interno: Draghi non poteva risparmiarci l'umiliazione? (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Stiamo provando a bloccare questa vergogna. Una sciagura per la sicurezza degli italiani. Mentre l'Europa, alla luce degli ultimi attentati, tenta di blindare i confini, l'Italia, che rappresenta la porta d'ingresso principale, fa esattamente il contrario. È un atteggiamento irresponsabile nei confronti degli italiani e degli europei. L'abolizione dei due decreti è un regalo agli scafisti, ai trafficanti di essere umani e a quelle cooperative che hanno lucrato e speculato sulla gestione dei migranti". Sono le parole, pronunciate lo scorso 23 novembre in una diretta Facebook dell'Accademia federale della Lega, da Nicola Molteni. Uno dei nuovi (per modo di dire) sottosegretari del ministero dell'Interno nonché, all'epoca di Salvini ministro, dalla stessa casella istituzionale regista e coautore dei decreti sicurezza poi ridimensionati dal governo giallorosso. Nicola ...

