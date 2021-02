Il Governo Draghi inizia male. Primo schiaffo ai poveri indebitati (Di sabato 27 febbraio 2021) Come riportato da alcuni quotidiani nazionali, il Governo Draghi non ha ascoltato la voce di quanti hanno chiesto la proroga del pagamento delle rate del 2020, relative alla rottamazione ter. Difatti, il Primo marzo si deve pagare, altrimenti scadono i benefici e sono dolori. E' un duro colpo sulla testa di milioni di italiani da parte di questo nuovo esecutivo, che non ha avuto alcuna pietà, nel senso cristiano del termine, del dolore che vivono i cittadini più poveri. Il Governo Draghi ha ratificato, in tal modo, che non esistono sconti per chi ha debiti con l'Agenzia delle Entrate. Cosa pensare, allora?Le conseguenze della pandemia di natura economica, derivanti anche ed in modo rilevante dalle chiusure delle varie attività, già in essere nel precedente Governo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) Come riportato da alcuni quotidiani nazionali, ilnon ha ascoltato la voce di quanti hanno chiesto la proroga del pagamento delle rate del 2020, relative alla rottamazione ter. Difatti, ilmarzo si deve pagare, altrimenti scadono i benefici e sono dolori. E' un duro colpo sulla testa di milioni di italiani da parte di questo nuovo esecutivo, che non ha avuto alcuna pietà, nel senso cristiano del termine, del dolore che vivono i cittadini più. Ilha ratificato, in tal modo, che non esistono sconti per chi ha debiti con l'Agenzia delle Entrate. Cosa pensare, allora?Le conseguenze della pandemia di natura economica, derivanti anche ed in modo rilevante dalle chiusure delle varie attività, già in essere nel precedente...

