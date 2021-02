I cinema potranno riaprire in zona gialla a partire dal 27 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cinema situati nelle regioni considerate zona gialla, secondo quanto previsto dal nuovo decreto, potranno riaprire dal 27 marzo. I cinema che si troveranno nelle regioni considerate zona gialla potranno riaprire dal 27 marzo 2021, come aveva anticipato il ministro alla Cultura Dario Franceschini. Le strutture dovranno, come prevedibile, rispettare delle regole e assicurare la sicurezza degli spettatori che acquisteranno il biglietto. A partire dal 27 marzo, Giornta Mondiale del Teatro, saranno consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto svolti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Isituati nelle regioni considerate, secondo quanto previsto dal nuovo decreto,dal 27. Iche si troveranno nelle regioni consideratedal 272021, come aveva anticipato il ministro alla Cultura Dario Franceschini. Le strutture dovranno, come prevedibile, rispettare delle regole e assicurare la sicurezza degli spettatori che acquisteranno il biglietto. Adal 27, Giornta Mondiale del Teatro, saranno consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche e in altri spazi anche all'aperto svolti ...

dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - TgLa7 : #Covid, #Franceschini: 'Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, i… - DarioPanzac89 : RT @dariofrance: Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di… - ADM_assdemxmi : RT @Deputatipd: Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di… - Talk_Tonight95 : RT @dariofrance: Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di… -