F1 | svelata la Scuderia Ferrari 2021 Mattia Binotto | “Crescere e non ripetere gli stessi errori”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alle ore 14.00 ha avuto luogo la presentazione della nuova. La Rossa si è presentata quest’oggi, seppur in versione virtuale per via del contesto pandemico, essenzialmente nel proprio gruppo di lavoro. Contrariamente alla tradizione, il vernissage del Cavallino Rampante è stato diviso in due fasi e i veli sulla SF21 saranno tolti il 10 marzo. Da questo punto di vista, l’obiettivo è molto semplice: fare meglio di un 2020 disastroso sul fronte dei risultati, ricordando il sesto posto nella classifica del Mondiale costruttori. “Il percorso che ci attende è lungo e accidentato. Sarà un momento in cui commetteremo eventualmente degli, alcuni evitabili e altri magari anche intollerabili. L’importante è imparare dagli sbagli, continuare acome squadra e con lo spirito ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 La Ferrari si presenta nel suo rinnovato gruppo di lavoro. Binotto carica la squadra, Leclerc e Sainz motivati https://… - OA_Sport : #F1 La Ferrari si presenta nel suo rinnovato gruppo di lavoro. Binotto carica la squadra, Leclerc e Sainz motivati - lautomobile_ACI : #GordonMurray, una #hypercar per #NikiLauda. Svelata la T.50s della scuderia britannica dedicata al pilota austriac… - FTraiettoria : Scuderia AlphaTauri, svelata la livrea della AT02: “Puntiamo a fare meglio del 2020” -

Ultime Notizie dalla rete : svelata Scuderia

In attesa di conoscere la SF21 : saràil 10 marzo in un evento online. Laha rimescolato ancora le carte all'interno del team, seguendo una filosofia più gerarchica. Del resto l'era ...... Elkann ha deciso di varare un programma che si affianca all'impegno dellanel mondiale di ... Formula 1 Ferrari, il 10 marzo verràla nuova monoposto 12/02/2021 A 20:01 'In oltre 70 ...Alle ore 14.00 ha avuto luogo la presentazione della nuova Scuderia Ferrari 2021. La Rossa si è presentata quest'oggi, seppur in versione virtuale per via del contesto pandemico, essenzialmente nel pr ..."Abbiamo una nuova coppia di piloti, Sainz e Leclerc, la più giovane dal 1968. Su di loro vogliamo fondare il nostro prossimo futuro& ...