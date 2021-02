Elisabetta Gregoraci ha creato una collezione di maglie con le frasi del GF (Di venerdì 26 febbraio 2021) La collezione di maglie di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci non finisce di stupire e per i suoi fan arriva una collezione di maglie davvero molto speciale! L’ex vippona, sebbene abbia abbandonato il GF Vip per tornare da suo figlio Nathan Falco, è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori che l’hanno apprezzata per il suo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladidinon finisce di stupire e per i suoi fan arriva unadidavvero molto speciale! L’ex vippona, sebbene abbia abbandonato il GF Vip per tornare da suo figlio Nathan Falco, è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori che l’hanno apprezzata per il suo L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : ELISABETTA GREGORACI NERISSIMA IL PRIMO MARZO APRIRÀ LO CHAMPAGNE PIÙ COSTOSO DI MONTE CARLO. #GFVIP - redazioneiene : In che incubo abbiamo catapultato #Eligreg dopo il #GFvip! Tutta colpa di @nicdedevitiis ?? Per farci perdonare sarà… - Giorgia88745514 : RT @goddessrafferty: elisabetta gregoraci, dopo lo scandalo delle storie di instagram, abbandona il mondo della televisione e cambia mestie… - natale_sara : RT @Manuela24753951: Domanda tutti a dire Elisabetta Gregoraci grande scoperta... Mi servono delucidazioni perché mi sa che non capisco. Le… - Manuela24753951 : Domanda tutti a dire Elisabetta Gregoraci grande scoperta... Mi servono delucidazioni perché mi sa che non capisco.… -