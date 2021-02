Covid | le news In 10 regioni Rt sopra 1 Rezza | Chiusura scuole da considerare LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il monitoraggio settimanale evidenzia un indice di contagio stabile, ma la parte alta della forbice èl'1. Piemonte, Lombardia e Marche verso zona arancione, Basilicata e Molise in rosso. Il Centro Europeo delle malattie segnala come in un terzo dei Paesi europei ci sia un aumento di ricoveri e malati in rianimazione, lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti vaccinali. Attesa per il bollettino della Protezione civile