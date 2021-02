COME TUTTO FINISCE (Presto anche in Italia) (Di venerdì 26 febbraio 2021) ARTICOLO DI AIER – AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH C’è la sensazione nell’aria che la pandemia stia svanendo, e con essa la tossica cultura della divisione, della paura e dell’odio. I casi sono drasticamente diminuiti . anche le morti. I ricoveri non sono più irregolari. Le restrizioni vengono abrogate. Puoi seguire tutte le azioni quotidianamente sulla nuova e insolitamente competente pagina di destinazione del virus proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) ARTICOLO DI AIER – AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH C’è la sensazione nell’aria che la pandemia stia svanendo, e con essa la tossica cultura della divisione, della paura e dell’odio. I casi sono drasticamente diminuiti .le morti. I ricoveri non sono più irregolari. Le restrizioni vengono abrogate. Puoi seguire tutte le azioni quotidianamente sulla nuova e insolitamente competente pagina di destinazione del virus proviene da Database

vascorossi : Non ero nato per fare la rockstar, ma era troppo divertente raccontare le verità scomode, il nostro malessere negat… - borghi_claudio : Dei nuovi sottosegretari uno che forse conoscete poco e che, vedrete, si farà conoscere è #RossanoSasso all'istruzi… - RobertoBurioni : Dobbiamo dire grazie ai tedeschi che hanno anticipato i soldi altrimenti l'ordine EU di vaccini neanche partiva men… - diegomeloni : RT @AleGrowth: Ma ve lo ricordate il #lockdown? Menomale che abbiamo chiuso tutto un anno fa, sennò a quest’ora eravamo ancora alla prese c… - gjscco : RT @Angie35613025: Ma come? Il problema non era Conte e ora con il messia Draghi tutto si sarebbe risolto? Ma niente niente sto Draghi è… -