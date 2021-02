Che avrà mai questo calcio di Gattuso che ha bisogno di settimane per essere capito?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “I miei concetti” sono un po’ le sue prigioni. Una definizione vaga ma puntuale, chespiegherebbe molto volentieri a reti unificate se solo avesse più di tre giorni per farlo. Scusate, eh, ho una partita da preparare, il cancellino da passare sulla lavagna, Maksimovic che vive ormai in sala video e non mangia per imparare la costruzione dal basso. “I miei concetti”, cioè quelli di, non possono svilirsi in questa Scuola Radio Elettra che sono diventati gli allenamenti oggigiorno: come “si insegna” con tre partite alla settimana? Per corrispondenza? In contumacia? Alcuni, quando ancora si era al liceo e si poneva fiducia nei mezzucci, provavano ad addormentarsi con gli auricolari nelle orecchie sperando che la lezione di Storia finisse mandata a memoria per magia: il subconscio che lavora per noi, che sogno. Hai ...