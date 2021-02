Astro Novella di Joss | Stefano Accorsi tra palcoscenico e ricerca interiore

Leggi su novella2000

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Piano astrale diIl nostro amatoè un romanticone, e ha una visione iper-sensibile della vita (Luna in Toro e Mercurio nel campo 8 congiunto al Sole natio) che traduce in espressioni attoriali sentite (Plutone sestile all’ascendente). È conosciuto in Italia e all’estero per i vari ruoli che ha interpretato con L'articolo proviene da2000.