Altarini a Napoli: “I simboli della violenza criminale devono essere demoliti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “I simboli della violenza criminale devono essere demoliti in tutta la città senza tentennamenti e giustificazionismi. Ringrazio i componenti della Commissione che hanno sostenuto la mia proposta e attendo, adesso, che tutte le istituzioni si muovano nella direzione della legalità e contro la criminalità e la camorra senza se e senza ma”. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione e presentatore dell’ordine del giorno commentando l’approvazione di una sua mozione da parte della Commissione speciale anticamorra del Consiglio regionale della Campania. La mozione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Iin tutta la città senza tentennamenti e giustificazionismi. Ringrazio i componentiCommissione che hanno sostenuto la mia proposta e attendo, adesso, che tutte le istituzioni si muovano nella direzionelegalità e contro la criminalità e la camorra senza se e senza ma”. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, membrocommissione e presentatore dell’ordine del giorno commentando l’approvazione di una sua mozione da parteCommissione speciale anticamorra del Consiglio regionaleCampania. La mozione ...

ottopagine : Murales e altarini, Zinzi: 'Vanno cancellati e smantellati' #Napoli - Gina51325810 : RT @NotizieFrance: Il murale del baby-rapinatore Ugo Russo non viene rimosso ed intanto si organizza una manifestazione per difende l’opera… - figliamonti : RT @NotizieFrance: Il murale del baby-rapinatore Ugo Russo non viene rimosso ed intanto si organizza una manifestazione per difende l’opera… - NotizieFrance : Il murale del baby-rapinatore Ugo Russo non viene rimosso ed intanto si organizza una manifestazione per difende l’… -