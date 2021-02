CorriereCitta : Al via la 14a edizione della Suzuki Rally Cup -

Ultime Notizie dalla rete : via 14a

Il Secolo XIX

CAGLIARI - È online il bando di concorso dellaedizione del Premio Andrea Parodi, l'unico contest europeo riservato alla world music. Le finali si terranno a Cagliari in autunno, mentre quelle della 13a edizione del Premio, sospese nei mesi ...Stesso discorso per il premio messo in palio per il luogo che ha ricevuto più votiweb, per il quale il FAI curerà la realizzazione di un video storytelling: il destinatario sarà il Ponte ...Venerdì 19 febbraio 14a giornata di corse all’ippodromo Snai La Maura Trotto di Milano, il via alle 13.45 con sette prove in programma, sempre a porte chiuse.SACILE Sono iniziati i preparativi organizzativi per la 16a tappa del 104° Giro d'Italia, che partirà da Sacile. Il via della Corsa Rosa è fissato per l'8 maggio, da Torino. Lo annuncia il ...