Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 19 | 45

(Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 1935 FT BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA. SITUAZIONE IN VIA DI MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINE E DIRAMAZIONESUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA, SI RALLENTA ALTEZZA a24TERAMO SULLA NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE RIMANE CHIUSA LAFIUMICINO PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CODE INVECE NELLA DIREZIONE OPPOSTA EUR COLOMBO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI ...