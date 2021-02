Tommaso Zorzi con Paolo Bonolis nella nuova edizione di Avanti un altro?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 febbraio 2021)per il suoundi sera avrebbe deciso di puntare su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in particolare suè pronto a invadere il palinsesto di Canale 5 conune potrebbe avere al suo fianco, oltre a Luca Laurenti. Come vogliono i rumor delle ultime ore infatti, ladello show dovrebbe andare in onda non soltantofascia pomeridiana... Da alcuni giorni gira voce che Barbara D'Urso sarà costretta a chiudere prima il Live - Non è la d'Urso, a causa dei bassi ascolti. Ieri Nicola Zingaretti e Imma Battaglia hanno preso le difese ...