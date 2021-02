Sci di fondo, sprint maschile Mondiali Oberstdorf 2021. Federico Pellegrino a medaglia? Serve l’impresa! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraio 2021 verrà conferito l’XI titolo iridato maschile della sprint. Il format, creato a metà anni ’90, ha fatto la propria comparsa nel programma dei Mondiali dal 2001. Di conseguenza, in questa edizione, festeggia il ventennale dal proprio ingresso. Con il passare degli anni non sono mancati i cambiamenti nei connotati della gara (come la struttura del percorso che porta alla finale, nonché il numero di atleti ammessi all’atto conclusivo), cionondimeno l’impalcatura della prova a turni è rimasta pressoché immutata. Sino a oggi sono dieci i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della sprint. Ciò significa che nessuno è ancora riuscito a bissare un titolo iridato. Solamente due di essi sono attualmente in attività. Si tratta dell’italiano Federico ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraioverrà conferito l’XI titolo iridatodella. Il format, creato a metà anni ’90, ha fatto la propria comparsa nel programma deidal 2001. Di conseguenza, in questa edizione, festeggia il ventennale dal proprio ingresso. Con il passare degli anni non sono mancati i cambiamenti nei connotati della gara (come la struttura del percorso che porta alla finale, nonché il numero di atleti ammessi all’atto conclusivo), cionondimeno l’impalcatura della prova a turni è rimasta pressoché immutata. Sino a oggi sono dieci i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della. Ciò significa che nessuno è ancora riuscito a bissare un titolo iridato. Solamente due di essi sono attualmente in attività. Si tratta dell’italiano...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - Agenzia_Ansa : Sci di fondo, Pellegrino vince la coppa del mondo nella specialità sprint. La competizione finisce in anticipo per… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Mondiali 2021: orari tv programma Sprint italiani in gara - #fondo #Mondiali #2021: #orari - DanieleRaponi : #Pellegrino ???? vince la Coppa del Mondo di specialità sprint non ci saranno più gare sprint in questa stagione caus… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Tutte le medaglie vinte dall'Italia ai Mondiali di sci nordico -