Sanremo 2021 pronto al via: nuovi super ospiti alla corte di Amadeus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre in tv vediamo gli spot con Fiorello e Amadeus protagonisti, il direttore artistico si prepara a chiudere gli ultimi contratti in vista della partenza di Sanremo 2021. E i nomi dei super ospiti dell’ultimo minuto non mancano. Le anticipazioni arrivano dai siti, dai giornali, dai social. Nomi si nomi che si aggiungono uno dietro l’altro ed entrano nella scaletta di quello che, a detta di molti, sarà un Sanremo che passerà alla storia ( e bisognerà poi vedere, tamponi permettendo, quante persone potranno davvero salire sul palco dell’Ariston, è tutto un grande punto interrogativo). Come saprete infatti, non mancano le defezioni, come quella di Naomi Campbell, ad esempio. Ma c’è l’ovvio rischio che anche in extremis, qualcuno possa non partecipare a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre in tv vediamo gli spot con Fiorello eprotagonisti, il direttore artistico si prepara a chiudere gli ultimi contratti in vista della partenza di. E i nomi deidell’ultimo minuto non mancano. Le anticipazioni arrivano dai siti, dai giornali, dai social. Nomi si nomi che si aggiungono uno dietro l’altro ed entrano nella scaletta di quello che, a detta di molti, sarà unche passeràstoria ( e bisognerà poi vedere, tamponi permettendo, quante persone potranno davvero salire sul palco dell’Ariston, è tutto un grande punto interrogativo). Come saprete infatti, non mancano le defezioni, come quella di Naomi Campbell, ad esempio. Ma c’è l’ovvio rischio che anche in extremis, qualcuno possa non partecipare a ...

tvsorrisi : Avete già letto tutti i testi di Sanremo 2021 su Sorrisi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? ?? - rtl1025 : Per riascoltare @MetaErmal in diretta su RTL 102.5 vai al link????? #Sanremo2021 #ErmalMetal - rtl1025 : Rivedi i Top Moments di #password ?? Oggi in diretta i @thisismaneskin ???? #Sanremo2021 #Maneskin - DrApocalypse : #Sanremo2021, #Diodato aprirà il Festival con Fai Rumore - genesi203 : RT @GQitalia: Abbiamo ballato la sua «Chega» per tutta l'estate, ma ora Gaia vuole di più! #gaia #sanremo2021 #sanremo -