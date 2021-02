Salvini | “Parlare di Pasqua chiusi in casa è irrispettoso” Zingaretti | “Continua a sbagliare | problemi si risolvono non si cavalcano”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unoa soffiare sul fuoco della ripartenza. E dunque sulle riaperture. L’altro cerca di predicare buon senso. Il primo vero scontro tra Lega e Pd ai tempi del governo di Mario Draghi non poteva che scoppiare sul fronte delle regole anticontagio. Nel giorno in del tavolo tra esecutivi ed Enti locali sul nuovo Dpcm, Matteoattacca Roberto Speranza. Ieri in Parlamento il ministro della Salute aveva detto che le nuove regole varranno fino a dopo. E il leader della Lega ne ha approfittato per flirtare con gli “aperturisti”. “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Perògià oggi di unainnon mi sembra ...

: 'oggi di chiusure a Pasqua è irrispettoso per gli ...... se ci sono situazioni locali si intervenga, magià oggi di una Pasqua chiusi in casa, di chiusure, non mi sembra rispettoso degli italiani", sottolinea Matteoparlando di fronte al ...Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. A difendere la cautela del governo è invece Nicola Zingaretti, segretario del Pd. “Vedo che, sulla pandemia ...Il segretario del Pd Nicola Zingaretti risponde alle parole pronunciate oggi da Salvini su Facebook: “Vedo che, sulla pandemia, Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada ...