Puglia: alcuni segnali incoraggianti dal rapporto Gimbe Ma non abbassare la guardia nel contrasto al corona virus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi al coronavirus per 100mila abitanti in Puglia (sono 821) e cala rispetto all’ultimo rilevamento anche la percentuale di incremento dei casi (3,9 per cento). La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 35 per cento (sette giorni fa era del 37 per cento), mentre la percentuale riguardante le terapie intensive sale al 29 per cento (era al 27 per cento). È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. Anche nella terra degli ulivi la campagna di vaccinazione procede a rilento a causa della ormai nota insufficienza di dosi nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea. La percentuale della popolazione pugliese che ha completato l’intero ciclo è dell’1,83 per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi alper 100mila abitanti in(sono 821) e cala rispetto all’ultimo rilevamento anche la percentuale di incremento dei casi (3,9 per cento). La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 35 per cento (sette giorni fa era del 37 per cento), mentre la percentuale riguardante le terapie intensive sale al 29 per cento (era al 27 per cento). È quanto emerge dal report settimanale della Fondazionesull’evoluzione della pandemia. Anche nella terra degli ulivi la campagna di vaccinazione procede a rilento a causa della ormai nota insufficienza di dosi nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea. La percentuale della popolazione pugliese che ha completato l’intero ciclo è dell’1,83 per ...

