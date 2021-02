(Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabrielein più di una occasione ha svelato di non credere nella relazione d’tra, la coppia nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e che presto potrà riabbracciarsi dopo la finalissima dell’1 marzo. GabrieleIn questo programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Parpiglia attacca Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “E’ un amore da telecamera che non durerà!” #GFVip #Prelemi - Mario74966268 : @eleonoradigen @Parpiglia Se la tua protetta attacca sempre sul personale per giustificare i suoi discorsi allora s… -

Ultime Notizie dalla rete : Parpiglia attacca

Blog Tivvù

Gabrielevia Giornalettismo ha svelato alcuni dettagli fino ad ora inediti. PupoTommaso Zorzi per un "conflitto d'interessi"? Nella scorsa puntata Pupo, l'opinionista del Grande ......duramente il suo ex, il trapper Wayne Santana , membro della Dark Polo Gang . La loro storia pare sia giunta al capolinea non proprio nel migliore dei modi e, come riporta Gabriele...C’è chi, in effetti, ha saputo apprezzarla e chi invece non ha fatto altro che rivolgerle pesanti critiche “Adesso basta!” Elisabetta Gregoraci perde il controllo e attacca duramente Alfonso Signorini ...“Avevo semplicemente sbagliato la lettera del suo nome e avevo scritto Matteo. Il nome era sbagliato perché il correttore mi aveva cambiato. Ma Melissa Satta diceva che era tut ...