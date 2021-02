Nuovo Dpcm, tutte le misure in vigore fino a Pasqua spiegate punto per punto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche quest'anno Pasqua sarà blindata, e a dirlo è un Nuovo Dpcm per far fronte all'emergenza Covid. Il 6 marzo scade il Dpcm di Conte con le restrizioni in vigore – con la zonizzazione a colore che modula le attività delle Regioni e tutte le chiusure in essere di palestre e piscine, cinema e teatri. Il governo Draghi si accinge a prororogarle con un Nuovo decreto valido fino al 6 aprile, e dunque anche per Pasqua e Pasquetta, che si festeggeranno rispettivamente il 4 e il 5 aprile. Il Parlamento ha infatti approvato la comunicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha illustrato la situazione epidemiologica alla base di un'imminente conferma delle restrizioni. La cabina di regia si riunisce quindi per mettere a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche quest'annosarà blindata, e a dirlo è unper far fronte all'emergenza Covid. Il 6 marzo scade ildi Conte con le restrizioni in– con la zonizzazione a colore che modula le attività delle Regioni ele chiusure in essere di palestre e piscine, cinema e teatri. Il governo Draghi si accinge a prororogarle con undecreto validoal 6 aprile, e dunque anche pere Pasquetta, che si festeggeranno rispettivamente il 4 e il 5 aprile. Il Parlamento ha infatti approvato la comunicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha illustrato la situazione epidemiologica alla base di un'imminente conferma delle restrizioni. La cabina di regia si riunisce quindi per mettere a ...

