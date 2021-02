Napoli | i convocati di Gattuso per il Granada Torna Mertens

(Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ ufficiale la lista deidelper la sfida contro il, match di Europa League in programma al Maradona alle 18.55 per il ritorno dei sedicesimi di finale., ci sono ben sei giocatori della squadra Primavera. Di seguito la lista completa: Portieri: Meret, Contini, IdasiakDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui.Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, BakayokoAttaccanti: Politano, Insigne,, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Labriola. Foto: Twitter Uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il belga è di nuovo a disposizione, come aveva preannunciato l'allenatore nella conferenza di ieri. Sei i giocatori della Primavera Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l'elenco dei giocatori a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita di stasera contro il Granada . Portieri : Meret, Contini, Idasiak ...fficiali da pochi minuti idelin vista della partita di questo pomeriggio contro il Granada. C'è il ritorno di Mertens ma ci sono anche tanti ragazzi della Primavera a causa delle diverse defezioni. I ...Nella lista dei convocati per Napoli-Granada, a per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Gattuso ritrova Mertens ...La notizia era nell'aria, ma adesso sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità a formalizzare il tutto: il bomber belga rientra nella lista dei calciatori arruolati da mister Gennaro Gattuso per la ...