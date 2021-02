Morgan, un anno dopo «dov’è Bugo» (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente». I ricordi di Morgan corrono indietro a un anno fa, all’esclusione dal Festival di Sanremo, al «dov’è Bugo» diventato virale un po’ ovunque e, naturalmente, alla pandemia che ha inciso in maniera dirompente sulle nostre vite. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente». I ricordi di Morgan corrono indietro a un anno fa, all’esclusione dal Festival di Sanremo, al «dov’è Bugo» diventato virale un po’ ovunque e, naturalmente, alla pandemia che ha inciso in maniera dirompente sulle nostre vite.

repubblica : Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squali… - Snupina92 : Morgan che ricomincia a parlare di Bugo per far parlare di sé dicendo che la canzone che porta a Sanremo è stata sc… - ehiaguilera : @ToniaPeluso Anche quest'anno Morgan protagonista del festival ???????? - NeNe707_ : Chi ha detto che Morgan quest'anno non sarà a #sanremo2021? ?? - ehiaguilera : #Sanremo2021 NON MORGAN CHE ANCHE QUEST'ANNO RUBERÀ LA SCENA A BUGO -