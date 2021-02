Massimo Ghini, Covid: il figlio di 25 anni con la polmonite (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimo Ghini si sfoga e spiega come suo figlio, 25 enne, abbia contratto il Coronavirus. Nonostante la giovane età, al ragazzo è stata diagnosticata una polmonite Massimo Ghini ha raccontato all’agenzia AdnKronos la situazione che sta vivendo il figlio di 25 anni. Il ragazzo ha contratto il Covid in seguito ad una serata passata in compagnia con gli amici di sempre. Inizialmente per il giovane non ci sono stati problemi, ma poi la situazione si è aggravata leggermente, così l’attore, su consiglio del medico, ha fatto visitare il figlio in ospedale, dove gli hanno diagnosticato una polmonite bilaterale. LEGGI ANCHE >>> Giovanni Ciacci “nebbia al cervello”: ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)si sfoga e spiega come suo, 25 enne, abbia contratto il Coronavirus. Nonostante la giovane età, al ragazzo è stata diagnosticata unaha raccontato all’agenzia AdnKronos la situazione che sta vivendo ildi 25. Il ragazzo ha contratto ilin seguito ad una serata passata in compagnia con gli amici di sempre. Inizialmente per il giovane non ci sono stati problemi, ma poi la situazione si è aggravata leggermente, così l’attore, su consiglio del medico, ha fatto visitare ilin ospedale, dove gli hanno diagnosticato unabilaterale. LEGGI ANCHE >>> GiovCiacci “nebbia al cervello”: ...

