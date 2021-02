Lukaku con Agnelli: il belga testimonial per Stellantis – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romelu Lukaku è il nuovo testimonial di Maserati: il luxury brand di Stellantis della famiglia Agnelli sceglie il centravanti dell’Inter – VIDEO Maserati sceglie Romelu Lukaku. Il luxury brand di Stellantis, nata dalla fusione della PSA e della FCA (vecchia Fiat) della famiglia Agnelli-Elkann, scelgono il centravanti dell’Inter come testimonial. «La Casa del Tridente ha scelto il calciatore Romelu Lukaku come simbolo dell’audacia che contraddistingue la nuova Era Maserati. Una personalità ambiziosa, una passione e potenza uniche e la volontà di eccellere sempre: queste le caratteristiche che rendono l’incontro tra Maserati e Romelu Lukaku una comunione di intenti e di valori». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romeluè il nuovodi Maserati: il luxury brand didella famigliasceglie il centravanti dell’Inter –Maserati sceglie Romelu. Il luxury brand di, nata dalla fusione della PSA e della FCA (vecchia Fiat) della famiglia-Elkann, scelgono il centravanti dell’Inter come. «La Casa del Tridente ha scelto il calciatore Romelucome simbolo dell’audacia che contraddistingue la nuova Era Maserati. Una personalità ambiziosa, una passione e potenza uniche e la volontà di eccellere sempre: queste le caratteristiche che rendono l’incontro tra Maserati e Romeluuna comunione di intenti e di valori». Leggi su ...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - chefoss : RT @StanisLaRochele: Agnelli che fiuta la situazione, sa che Lukaku non percepisce lo stipendio da un anno e ne approfitta con un contratto… - StanisLaRochele : Agnelli che fiuta la situazione, sa che Lukaku non percepisce lo stipendio da un anno e ne approfitta con un contra… - GBmilanista : RT @bergomifabio: Figata gli ottavi di #Champions, proprio uno spettacolo le italiane! Senza i furti del Real col fallo su Hakimi, i rigori… - Jeky655321 : @CalcioFinanza io Lukaku non lo voglio più. prima sí ero uno dei pochi d 'accordissimo a scambiarlo con dybala. or… -