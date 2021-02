Lui è peggio di me, Marco Masini conquista tutti con la sua anima rock (Di giovedì 25 febbraio 2021) La terza puntata di Lui è peggio di me si è consumata tra ospiti e sketch esilaranti. Il programma di Rai 3, condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini vede ad ogni puntata i due conduttori dividersi lo studio tra divertenti siparietti. Tra gli ospiti della nuova puntata di Lui è peggio di me ci sono stati Nina Zilli vestita con un elegante abito blu elettrico, ma anche Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che i fan ricordano bene proprio insieme a Giorgio Panariello nel loro trio comico: insieme hanno calcato (in un passato non così lontano) i palchi di tutta Italia, con i loro spettacoli pieni di comicità e affiatamento. Pieraccioni in trasmissione ha deciso per l’occasione speciale di camuffarsi sotto i panni di Elton John ma è stato ben presto smascherato dai suoi amici. È stato però Marco ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 febbraio 2021) La terza puntata di Lui èdi me si è consumata tra ospiti e sketch esilaranti. Il programma di Rai 3, condotto da Giorgio Panariello eGiallini vede ad ogni puntata i due conduttori dividersi lo studio tra divertenti siparietti. Tra gli ospiti della nuova puntata di Lui èdi me ci sono stati Nina Zilli vestita con un elegante abito blu elettrico, ma anche Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che i fan ricordano bene proprio insieme a Giorgio Panariello nel loro trio comico: insieme hanno calcato (in un passato non così lontano) i palchi di tutta Italia, con i loro spettacoli pieni di comicità e affiatamento. Pieraccioni in trasmissione ha deciso per l’occasione speciale di camuffarsi sotto i panni di Elton John ma è stato ben presto smascherato dai suoi amici. È stato però...

