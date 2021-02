Lady Gaga, rapiscono i cani e picchiano il dog sitter: pop star devastata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lady Gaga con un video pubblicato sui social ha mostrato tutto il suo strazio. Scopriamo cos’è successo ai suoi cani e al suo dog sitter. Lady Gaga, celebre pop star statunitense, durante la sua carriera ha vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, due Golden Globe, Leggi su youmovies (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.con un video pubblicato sui social ha mostrato tutto il suo strazio. Scopriamo cos’è successo ai suoie al suo dog, celebre popstatunitense, durante la sua carriera ha vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, due Golden Globe,

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - simonce__ : RT @xenomythos: Lady Gaga non si è neanche svegliata che Amadeus già prova a chiamarla - carol_trash : RT @lusurpateur_: Lady Gaga si è già ambientata benissimo a Roma -