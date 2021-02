L’ad di AstraZeneca assicura che entro giugno arriveranno in Italia 25 milioni di dosi (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Confermo che consegneremo all’Europa 180 milioni di dosi nel secondo trimestre dell’anno, di cui 20 milioni all’Italia». Lo dice al Corriere Lorenzo Wittum, presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Che esclude l’ipotesi, circolata un paio di giorni fa, di una fornitura più che dimezzata rispetto a quanto pattuito. Non solo. Nel nostro Paese, dice, arriverebbero entro fine marzo oltre 5 milioni di dosi e non i 3,4 previsti: comunque meno degli 8 milioni promessi in un primo momento. In totale, quindi, 25 milioni di dosi entro fine giugno. «Una produzione di tipo biologico è complessa», spiega. «Richiede il rispetto di tempi e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Confermo che consegneremo all’Europa 180dinel secondo trimestre dell’anno, di cui 20all’». Lo dice al Corriere Lorenzo Wittum, presidente e amministratore delegato di. Che esclude l’ipotesi, circolata un paio di giorni fa, di una fornitura più che dimezzata rispetto a quanto pattuito. Non solo. Nel nostro Paese, dice, arriverebberofine marzo oltre 5die non i 3,4 previsti: comunque meno degli 8promessi in un primo momento. In totale, quindi, 25difine. «Una produzione di tipo biologico è complessa», spiega. «Richiede il rispetto di tempi e ...

