La poesia Danza Lenta di Alessandro Cicognani torna in auge ma si riconferma bufala

(Di giovedì 25 febbraio 2021)a circolare dopo una lunghissima assenza la catena social con protagonista ladi, o sarebbe meglio chiarire subito la presunta tale. I versi commoventi e belli, secondo la nota social, sono attribuiti ad una giovane paziente dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna e proprio il medico già menzionato si sarebbe reso artefice del messaggio virale per sensibilizzare gli italiani sul dono prezioso della vita, riconosciuto a volte solo nel caso si venga colpiti da una malattia terminale che limita ogni prospettiva futura. Ebbene, il professore preso come riferimento non ha nulla a che vedere con la catena e quest’ultima viene davvero da molto lontano. Era il lontano 2018 e ladella...

Vitiello84Tony : Tutti i professionisti, tutti gli artisti invisibili #teatro #musica #fotografia #pittura #danza #streetart #poesia… - Isabella00089 : RT @mgraziaiuliano: La #danza è una poesia muta,la #poesia è una danza parlata. Sultanov - salidaparallela : RT @mgraziaiuliano: La #danza è una poesia muta,la #poesia è una danza parlata. Sultanov - Dida_ti : RT @mgraziaiuliano: La #danza è una poesia muta,la #poesia è una danza parlata. Sultanov - MuseToscana : @c_solvay Brava Caterina! La tua poesia ha il ritmo di una danza. #PoesieSID/2 -

Ultime Notizie dalla rete : poesia Danza

OptiMagazine

... guardare in alto, contemplare, sedersi su una panchina, in fondo non sopportiamo nemmeno la,... mi sono abbandonato a unadi segni molto simili tra loro, traccia di un movimento ripetuto, ...'Sono più appassionato di pittura che di, più diche di canto' e 'vivo in montagna, ma omaggio il mare' . E' un insieme di contraddizioni e contrapposizioni che nel suo mondo musicale ...Il regalo per inviare un messaggio di speranza e resistenza: protagonisti illustratori, fotografi, cineasti, musicisti, teatranti e poeti ...“Storie Trasversali di Arti Sospese“ è la rassegna di spettacoli in streaming ideata dal regista e produttore teatrale Francesco Locci, insieme alla Stas di Terni, in scena in diretta streaming sul ca ...