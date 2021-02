Isola dei Famosi | ecco i nomi ufficiali del cast e l’inviato

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il capitolo sull’deista facendo molto discutere, tra ilincerto,svelati ma non confermati, una serie di inviati rimasti in oblio; finalmente, si è arrivati alla “resa dei conti”, anche se in parte. Infatti, sono stati svelati i primi quattrodei concorrenti del reality di Canale 5 (ed era pure ora penserete), oltre al. Infatti, 12 sono ancora in attesa di conferma, come anche le opinioniste date fino a ora per certe, vale a dire Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non ancora confermate ufficialmente. IdelElettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non sono state confermate ufficialmente, infatti, potrebbero essere loro le opinioniste dell’dei ...