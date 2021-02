Il cambiamento climatico farà sparire una corrente oceanica essenziale per la Terra (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, spesso abbreviato con la sigla Amoc , è un'importante corrente oceanica che regola il sistema climatico di moltissime aree del nostro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, spesso abbreviato con la sigla Amoc , è un'importanteche regola il sistemadi moltissime aree del nostro ...

repubblica : Così l'Adriatico rischia di trasformarsi in un deserto d'acqua: Insieme al vicino Mar Ionio, l'Adriatico ospita qua… - TeresaBellanova : Oggi gli USA rientrano ufficialmente negli #AccordiDiParigi. Il pianeta ritrova un alleato fondamentale nella lott… - raffaellapaita : Immagini spaventose da #Camogli dove è crollato un cimitero in mare. Le nostre proposte: riattivare l’unità di miss… - AlenaPe41226687 : RT @CesareSacchetti: Sono decenni che la falsa scienza ripete la menzogna dei ghiacciai che si sciolgono o della desertificazione della Ter… - alessiaabrescia : C'è ancora tempo per ridurre le conseguenze del cambiamento climatico, ma è urgente impegnarsi nella prevenzione su scala planetaria. @WWF -