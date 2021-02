Highlights e gol Napoli-Granada 2-1, Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Napoli-Granada 2-1, match di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Partenopei subito in vantaggio al 3? grazie al sinistro dal limite di Zielinski che riapre il discorso qualificazione. Al minuto 25 però la difesa napoletana si fa sorprendere e Angel Montoro segna di testa il gol dell’1-1 che allontana la qualificazione dal Vesuvio e rende inutile il gol di Fabian Ruiz al 59?. LE PAGELLE E IL TABELLINO Napoli-Granada, GATTUSO FURIOSO CON IL QUARTO UOMO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Glie i gol di2-1, match di ritorno dei sedicesimi di finale dell’. Partenopei subito in vantaggio al 3? grazie al sinistro dal limite di Zielinski che riapre il discorso qualificazione. Al minuto 25 però la difesa napoletana si fa sorprendere e Angel Montoro segna di testa il gol dell’1-1 che allontana la qualificazione dal Vesuvio e rende inutile il gol di Fabian Ruiz al 59?. LE PAGELLE E IL TABELLINO, GATTUSO FURIOSO CON IL QUARTO UOMO SportFace.

