Grande Fratello Vip, "Tommaso Zorzi fa impallidire Rocco Siffredi": la confessione Hot (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giacomo Urtis si lascia andare ad una confessione hot su Tommaso Zorzi, paragonando il concorrente del Grande Fratello Vip a Rocco Siffredi. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giacomo Urtis si lascia andare ad unahot su, paragonando il concorrente delVip a

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Alessia472 : RT @CommentoIlTZVIP: Ieri sera, Tommaso Zorzi, ha vinto il Grande Fratello. Chi, lunedì, arriverà primo, sarà sempre un secondo classifica… - Redqueen311 : RT @serenass21: Io di questo grande fratello mi porterò nel cuore solo loro: Francesco Maria Oppini Tommaso Maria Zorzi Stefania Orlando A… -