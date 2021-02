(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La faziosità e l'impossibilità del compromesso a cui ci spingono la cattiva politica e alcuni potenti algoritmi devono essere sconfitti. E per questo l'in corso come quello dell'attualevanno curati con grande attenzione perché sono esperimenti certamente inediti, ricchi di contraddizioni ma molto importanti". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolonel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.

fattoquotidiano : GENTILONI 'CONFESSA' Ecco perché è nato il governo Draghi [di Marra e Palombi] - NicolaPorro : La vera partita, #Draghi se la gioca all’estero. In casa, c’è una nostra vecchia conoscenza che punta a disseminare… - TV7Benevento : Governo: Gentiloni, 'esperimento italiano inedito, va curato'... - EnzoGiannico : @pistelligoffr @RadioRadicale Comunque é passata molto sottosilenzio, ma l'intervista di Gentiloni dell'altro giorn… - annamaria_ff : @AdrianoSiro Il Disegno di Legge fu approvato alla Camera dei Deputati dal Governo Renzi che poi cadde,ora è ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Gentiloni

TGCOM

... anche perché riportavano alla memoria l'era in cui il dicastero dell'Ambiente era guidato da Gian Luca Galletti , sia nelRenzi che in quello guidato da. Il ministro ha scritto al ...... Enrico Letta ha evidenziato di vedere delle somiglianze tra ilCiampi e quello Draghi, ... Uno dei grandi vantaggi è la presenza di Paoloa Bruxelles: "Abbiamo sulle spalle non solo il ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La faziosità e l'impossibilità del compromesso a cui ci spingono la cattiva politica e alcuni potenti algoritmi devono essere sconfitti. E per questo l'esperimento in cors ...Proroga cartelle, dovrebbe essere la priorità per il 54 per cento dei lettori: ma la scadenza per la ripresa dell’attività di riscossione è (...) ...