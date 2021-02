Governo, Bonafede: “Sì sofferto a Draghi ma situazione eccezionale” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Sicuramente quello del Movimento al governo Draghi è stato un sì sofferto, ma non dobbiamo chiederci cosa porterà ai 5 Stelle ma cosa porterà di buono ai cittadini. Le motivazioni che mi hanno portato a dare la fiducia a Draghi derivano da una situazione eccezionale in cui si trova il Paese e di rispondere all’appello del Presidente della Repubblica, incidendo in parlamento e nella maggioranza sulle decisioni che verranno prese. Come ad esempio quando l’altro giorno sono andati a vuoto i tentativi di togliere la prescrizione. Dobbiamo esserci, dobbiamo incidere e dobbiamo cercare di stare compatti”. Così Alfonso Bonafede (M5S), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Sicuramente quello del Movimento al governo Draghi è stato un sì sofferto, ma non dobbiamo chiederci cosa porterà ai 5 Stelle ma cosa porterà di buono ai cittadini. Le motivazioni che mi hanno portato a dare la fiducia a Draghi derivano da una situazione eccezionale in cui si trova il Paese e di rispondere all’appello del Presidente della Repubblica, incidendo in parlamento e nella maggioranza sulle decisioni che verranno prese. Come ad esempio quando l’altro giorno sono andati a vuoto i tentativi di togliere la prescrizione. Dobbiamo esserci, dobbiamo incidere e dobbiamo cercare di stare compatti”. Così Alfonso Bonafede (M5S), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7.

