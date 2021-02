Gian Andrea Franchi: “Aiutiamo i migranti che arrivano a Trieste. Io sotto indagine per aver ospitato famiglia iraniana con due bambini” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Trieste – “Sa perché sono indagato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina? Per aver dato ospitalità per una notte a una famiglia iraniana di quattro persone, i due genitori e i figli di 9 e 11 anni. Trovo tutto questo persecutorio e grottesco…”. Gian Andrea Franchi è un docente di filosofia in pensione, ha 84 anni, e con la moglie Lorena Fornasir, 67 anni, psicoterapeuta, ha fatto nascere due anni fa alla l‘associazione di volontari Linea d’Ombra, diventata a Trieste un punto di riferimento nell’accoglienza ai profughi che percorrono la “rotta balcanica” e arrivano stremati in Italia dopo aver camminato per settimane. Gli agenti della Digos e dell‘antiterrorismo hanno suonato alle 5 del mattino nella casa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)– “Sa perché sono indagato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina? Perdato ospitalità per una notte a unadi quattro persone, i due genitori e i figli di 9 e 11 anni. Trovo tutto questo persecutorio e grottesco…”.è un docente di filosofia in pensione, ha 84 anni, e con la moglie Lorena Fornasir, 67 anni, psicoterapeuta, ha fatto nascere due anni fa alla l‘associazione di volontari Linea d’Ombra, diventata aun punto di riferimento nell’accoglienza ai profughi che percorrono la “rotta balcanica” estremati in Italia dopocamminato per settimane. Gli agenti della Digos e dell‘antiterrorismo hanno suonato alle 5 del mattino nella casa di ...

