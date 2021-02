Fedez quasi in lacrime: “Io non la vedrò per 10 giorni…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fedez è apparso molto malinconico ultimamente condividendo uno struggente messaggio in cui dichiara che non potrà vedere la persona cara Fedez (Instagram)Fedez quest’anno sarà uno dei volti dei concorrenti che si sfideranno durante il Festival di Sanremo. Ci sono state molte polemiche intorno a questa edizione dello show, in particolare la problematica che riguardava la presenza del pubblico. Amadeus ha spinto molto per far si che al teatro Ariston sia presente oltre che un numero considerevole di spettatori, anche gli addetti alla stampa ed ovviamente gli addetti ai lavori. In un periodo così complicato, dove è in atto una pandemia a livello mondiale sembrerebbe un utopia. Ma non è l’unico episodio “negativo” che riguarda il Festival.Nelle scorse settimane si è accesa una bufera intorno a Fedez. ... Leggi su kronic (Di giovedì 25 febbraio 2021)è apparso molto malinconico ultimamente condividendo uno struggente messaggio in cui dichiara che non potrà vedere la persona cara(Instagram)quest’anno sarà uno dei volti dei concorrenti che si sfideranno durante il Festival di Sanremo. Ci sono state molte polemiche intorno a questa edizione dello show, in particolare la problematica che riguardava la presenza del pubblico. Amadeus ha spinto molto per far si che al teatro Ariston sia presente oltre che un numero considerevole di spettatori, anche gli addetti alla stampa ed ovviamente gli addetti ai lavori. In un periodo così complicato, dove è in atto una pandemia a livello mondiale sembrerebbe un utopia. Ma non è l’unico episodio “negativo” che riguarda il Festival.Nelle scorse settimane si è accesa una bufera intorno a. ...

francescacheeks : Ci siamo quasi ?? Manca pochissimo, direi di cominciare a scaldarci un po’ ????! Il pre save di CHIAMAMI PER NOME co… - whoIam94158582 : Carissimi utenti di twitter ci tenevo ad informarvi che al festival mancano solo 5 giorni Ci tenevo a precisare che… - Fmastromarco98 : RT @francescacheeks: Ci siamo quasi ?? Manca pochissimo, direi di cominciare a scaldarci un po’ ????! Il pre save di CHIAMAMI PER NOME con @… - topo1966 : RT @francescacheeks: Ci siamo quasi ?? Manca pochissimo, direi di cominciare a scaldarci un po’ ????! Il pre save di CHIAMAMI PER NOME con @… - HlifeBenessere : RT @francescacheeks: Ci siamo quasi ?? Manca pochissimo, direi di cominciare a scaldarci un po’ ????! Il pre save di CHIAMAMI PER NOME con @… -