(Di giovedì 25 febbraio 2021) 'Siamo consci di essere fuori moda, in qualche modo fuori gara, ma abbiamo già vinto per essere su quel palco', così Mirco Mariani, Moreno 'Il Biondo' Conficconi e Mauro Ferrara, ovvero gli ...

Extraliscio: "Portiamo il liscio nella modernità" - Gli #Extraliscio a #Sanremo2021: «Portiamo al festival la nostra balera surreale» - 'Bianca luce nera', che cantano con Davide Toffolo, ispirata a Silvana Mangano, la presunta positività al Covid-19

- Punk da Balera', presentato a Venezia e diretto da Elisabetta Sgarbi, produttrice del gruppo. E con il loro 'punk da balera' glisono sicuri che riusciranno a far ballare ..."Il segreto del liscio? L'allegria chein giro. La gente viene a vederci per divertirsi, ... Un pensionato che negli ultimi anni, grazie al progetto, è diventato (di nuovo) idolo ..."Un progetto culturale": così l'editrice Elisabetta Sgarbi racconta l'avventura con gli Extraliscio, che al Festival di Sanremo 2021 si presentano insieme ...La band, composta da Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, in gara a Sanremo, presenta il nuovo album di inediti ...