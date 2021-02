Empoli-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Empoli-Venezia sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi consecutivi, devono assolutamente ritrovare la vittoria per mantenere la testa della classifica; i lagunari, invece, arrivano da quattro successi di fila e non hanno affatto intenzione di fermarsi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 26 febbraio; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi consecutivi, devono assolutamente ritrovare la vittoria per mantenere la testa della classifica; i lagunari, invece, arrivano da quattro successi di fila e non hanno affatto intenzione di fermarsi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 26 febbraio; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SportFace.

