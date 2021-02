Emma Watson si ritira dalle scene? Cosa c’è dietro il suo ipotetico addio

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha davvero deciso di prendersi una pausa dal mondo del cinema? La notizia che incalza da stamattina sta gettando i suoi fan nel panico più totale: la star diventata famosa col ruolo di Hermione Granger in Harry Potter si? Procediamo con ordine. Stando a quanto riportato dal suo agente al Daily Mail, l’attrice trentenne sarebbe diventata “dormiente”, in altre parole non avrebbe più accettato altri ruoli perché “ha smesso di recitare”. La decisione sorprende, considerando chesi trova all’apice della sua carriera, ma pare sia il risultato di una lunga riflessione. La star britannica ha deciso di allontanarsiluci della ribalta per trascorrere del tempo con il fidanzato Leo Robinton, con cui esce da 18 ...

Brutte notizie in arrivo per i fan appassionati della saga di Harry Potter : l'attriceavrebbe deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato dalla recitazione. La notizia di un suo presunto ritiro dalle scene ha fatto prontamente balzare il suo nome tra le tendenze di ...Il nome diè in tendenza in queste ore, con tantissimi fan che stanno commentando sui social il fatto che potrebbe smettere di recitare. Ma perché si sta parlando di un ipotetico addio alle scene ...Emma Watson lascia il cinema, l'ex bambina prodigio che ha vestito i panni di Hermione Granger, sembra pronta a lasciare le scene.Emma Watson ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione, scelta che ha mandato in agitazione i suoi fan più affezionati.