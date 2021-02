Digiuno e erbe contro il covid | il capo della Sanità britannico boccia il metodo Paltrow

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il direttore medico del servizio sanitario nazionale(Nhs), Stephen Powis, ha criticato duramente l’attrice Gwynethper aver consigliato di trattare gli effetti delcon “digiuni intuitivi”, cocktail die uso regolare di una “sauna a infrarossi”. Affermazionite come “disinformazione” dal professore che ha esortato l’attrice a smettere di diffonderle.“Ho visto che Gwynethsfortunatamente sta soffrendo degli effetti del, le auguriamo il meglio ma alcune delle soluzioni che consiglia non sono assolutamente soluzioni raccomandate dal Nhs”, ha sottolineato Powis. “Tutti gli influencer che usano i social media hanno il dovereresponsabilità”, ha aggiunto, facendo appello all’applicazione ...

L'HuffPost

... Stephen Powis, ha criticato duramente l'attrice Gwyneth Paltrow per aver consigliato di trattare gli effetti del Covid con 'digiuni intuitivi', cocktail di erbe e uso regolare di una 'sauna a infrarossi'. Le affermazioni dell'attrice sono state bollate come "disinformazione" dal professor Stephen Powis che l'ha esortata a smettere di diffonderle. Gwyneth Paltrow offre un sacco di consigli sul come affrontare il Coronavirus, ma i sanitari la pregano di smettere.