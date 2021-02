Di Maio | “Sì a Conte nel M5s Ora siamo un movimento liberale e moderato”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Di: “Sì anel M5s” “Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata,, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia”, così l’ex capo politico del M5S Luigi Diin un’intervista a Repubblica, in cui ridisegna il perimetro di un partito “cresciuto e maturato”, nonostante sia uscito ridimensionato dalle nomine dei sottosegretari fatte da Draghi e il terremoto esploso dopo il voto di fiducia al governo. Ma il ministro degli Esteri lo definisce un “nuovo inizio”: “il 60 per cento della base ha votato sì all’esecutivo che nessuno si aspettava”, osserva. “Penso che l’esperienza di governo abbia portato a un’evoluzione dei 5 stelle, oggi ...

M5S, Di Maio: 'Sì a Conte. Siamo un movimento moderato e liberale' ''Il Movimento è cresciuto, maturato. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un'evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri ..."Non deve considerarsi una scissione", precisa Di Maio, "ma è evidente che lo spazio per i ... E poi arriva anche l'invito all'ex premier Giuseppe Conte: "Sarei veramente felice di un passo avanti di ...